Иран вернёт доступ в интернет после трёх месяцев блокировки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Глава управления правительства по вопросам информации Али Ахмадния подтвердил эти данные. Чиновник разместил сообщение в социальной сети.

«Все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня», — написал Ахмадния в соцсети Х.

Служба мониторинга NetBlocks зафиксировала 87 дней без интернета в Иране. Пользователи не имели доступа к глобальной сети почти три месяца подряд.

Напомним, власти Ирана заблокировали доступ к интернету во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновились после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны пользовались только внутренними государственными платформами. Глобальные ресурсы оставались недоступными для большинства пользователей.