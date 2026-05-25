Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 мая, 20:45

Иран вернёт доступ в интернет после трёх месяцев блокировки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Глава управления правительства по вопросам информации Али Ахмадния подтвердил эти данные. Чиновник разместил сообщение в социальной сети.

«Все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня»,написал Ахмадния в соцсети Х.

Служба мониторинга NetBlocks зафиксировала 87 дней без интернета в Иране. Пользователи не имели доступа к глобальной сети почти три месяца подряд.

Напомним, власти Ирана заблокировали доступ к интернету во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновились после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны пользовались только внутренними государственными платформами. Глобальные ресурсы оставались недоступными для большинства пользователей.

Лия Мурадьян
