17 мая, 14:43

Мировой интернет под угрозой? Иран планирует брать налог за интернет-кабели в Ормузском проливе

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Иран рассматривает возможность введения платы за интернет-трафик через подводные кабели, проходящие по дну Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники.

Через Ормузский пролив проходит значительная часть межконтинентальной кабельной инфраструктуры, обеспечивающей глобальный интернет-трафик. Повреждение этих линий связи может привести к масштабным сбоям цифровых систем сразу на нескольких континентах.

Связанные с Корпусом стражей исламской революции СМИ сообщают, что план предполагает введение лицензирования для компаний, прокладывающих и обслуживающих подводные кабели. В таком случае, как утверждается, право на ремонт и техническое обслуживание будет закреплено исключительно за иранскими организациями.

«План Тегерана по извлечению дохода из пролива потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta* и Amazon, соблюдения иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за прокладку кабеля», — говорится в материале.

Отдельно отмечается, что реализация подобных мер может столкнуться с ограничениями из-за действующих международных санкций против Ирана.

Ранее сообщалось, что переговорный процесс между США и Ираном по урегулированию напряжённости фактически остановлен. Именно «безрассудное разжигание войны» со стороны США и Израиля сорвало ранее достигавшиеся дипломатические договорённости.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Милена Скрипальщикова
