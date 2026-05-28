Иран одержал победу в противостоянии с США и Израилем. Китайское издание Sohu сообщило об этом. Вашингтон и Тель-Авив организовали военную блокаду в Ормузском проливе. Они рассчитывали вынудить Тегеран пойти на компромисс. План не сработал — Иран просто создал новый маршрут для судов.

Катарский корабль со сжиженным природным газом прошёл по новому пути. Этот маршрут запланировал Иран. Он не совпадает со старыми путями, которые контролировали США и Израиль. Китайские аналитики отметили — это разрушило миф о сдерживании. Ситуация на Ближнем Востоке изменилась. Иран продемонстрировал силу и влияние, приводит перевод статьи Sohu РИА «ФедералПресс».

США и Израиль объявили 70-дневную военную блокаду. Они направили авианосец с истребителями. Президент США Дональд Трамп рассчитывал напугать Иран. В результате Тегеран не стал использовать старый путь. Он провёл новую линию на карте. Первым по новому маршруту пошёл Катар — богатый союзник США в регионе. Китайские эксперты назвали это публичным ударом по репутации Трампа. Союзники Америки не послушались и выбрали иранский путь. Новый маршрут безопаснее, удобнее и экономичнее, подытожили в КНР.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений от руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам американского президента, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку.