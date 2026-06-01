США обеспечили проход около 70 судов через Ормузский пролив за три недели

Американские военные за последние три недели обеспечили сопровождение около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив, обходя потенциальные риски, связанные с конфликтом с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, операцию координировало Центральное командование США (CENTCOM). В рамках этой схемы военные помогали торговым судам проходить через стратегически важный морской коридор, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Источник отмечает, что перед входом в пролив часть судов отключала транспондеры. В ряде случаев маршруты прокладывались на удалении от иранского побережья, чтобы минимизировать риски возможного перехвата или давления.

При этом официальные лица не раскрывают типы задействованных судов и детали их маршрутов, ограничиваясь общими формулировками о характере проводимых операций. По словам одного из собеседников NYT, часть маршрутов проходила вне традиционных прибрежных линий Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что возможная сделка с Ираном может включать меры по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе, включая разминирование акватории. По его словам, Вашингтон уже предпринимает действия, направленные на устранение угроз для коммерческого судоходства в регионе.