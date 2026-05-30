Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 23:18

В Иране заявили, что у РФ будут особые условия прохода через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Москва и Пекин будут пользоваться «благоприятными условиями» прохода через Ормузский пролив. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил председатель комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сообщил иранский политик.

Азизи отметил, что обе державы неизменно поддерживали Исламскую Республику, оставаясь с ней плечом к плечу в самые трудные времена. В связи с этим они будут пользоваться особым вниманием при организации транзита как торговых судов, так и танкеров.

Бессент пригрозил санкциями за попытку ввести плату в Ормузском проливе
Бессент пригрозил санкциями за попытку ввести плату в Ормузском проливе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможная сделка с Ираном предусматривает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. По словам американского лидера, все мины в проливе должны быть устранены, если они там есть. Трамп утверждает, что США уже подорвали значительную часть таких объектов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar