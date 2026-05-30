В Иране заявили, что у РФ будут особые условия прохода через Ормузский пролив

Москва и Пекин будут пользоваться «благоприятными условиями» прохода через Ормузский пролив. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил председатель комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сообщил иранский политик.

Азизи отметил, что обе державы неизменно поддерживали Исламскую Республику, оставаясь с ней плечом к плечу в самые трудные времена. В связи с этим они будут пользоваться особым вниманием при организации транзита как торговых судов, так и танкеров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможная сделка с Ираном предусматривает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. По словам американского лидера, все мины в проливе должны быть устранены, если они там есть. Трамп утверждает, что США уже подорвали значительную часть таких объектов.