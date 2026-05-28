Глава Минфин США пригрозил санкциями за попытку ввести плату в Ормузском проливе

Минфин США пригрозил санкциями за любые попытки ввести плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, Вашингтон не потерпит создания системы сборов на одном из ключевых морских маршрутов. Бессент отдельно предупредил Оман, что американский Минфин будет преследовать всех, кто прямо или косвенно окажется связан с введением таких платежей.

Он добавил, что партнёры, готовые участвовать в этой схеме, могут попасть под санкции.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность взимать плату за интернет-трафик через подводные кабели, проходящие по дну Ормузского пролива. Через этот район проходит значительная часть межконтинентальной кабельной инфраструктуры, обеспечивающей глобальную передачу данных. Возможные ограничения или повреждение линий связи способны вызвать масштабные сбои цифровых систем сразу в нескольких регионах мира.