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Регион
3 июня, 11:32

Трамп не стал отрицать, что жёстко отчитал Нетаньяху из-за Ливана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время последнего телефонного разговора резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он рассказал в интервью New York Post.

По словам Трампа, его обеспокоила затяжная вражда Израиля с Ливаном. Именно этим он объяснил жёсткий тон разговора с главой израильского правительства. При этом американский лидер подчеркнул, что продолжает продуктивно работать с Нетаньяху и по-прежнему хорошо к нему относится.

«Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном. <...> Я — президент военного времени. А он — премьер-министр военного времени», — заявил Трамп.

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Трамп изъявил желание встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи

Ранее Axios сообщал, что Трамп в телефонной беседе нецензурно раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они могут осложнить переговоры с Ираном. Трамп напомнил Нетаньяху о своей роли в его политическом успехе. Президент США заявил, что помог израильскому премьеру избежать уголовного преследования и тюрьмы по коррупционному делу.

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Полина Никифорова
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