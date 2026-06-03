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Регион
3 июня, 11:16

Трамп изъявил желание встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести личную встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Об этом он заявил в интервью газете The New York Post.

«Я хотел бы встретиться с ним. Я хотел бы встретиться со всеми. Я хотел бы встретиться с ним, и мы, вероятно, встретимся когда-нибудь в зависимости от того, как всё сложится», сказал он.

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Напомним, что Моджтаба Хаменеи не показывался на людях с тех пор, как получил ранения в результате совместного удара США и Израиля. Его отсутствие уже спровоцировало серьёзные трения внутри иранского руководства: в Тегеране обострились разногласия, сторонники жёсткой линии резко критикуют умеренных политиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа. При этом глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур сообщил, что полученные верховным лидером травмы не изуродовали его внешность и не привели к ампутации или инвалидности.

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Юрий Лысенко
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