WSJ сообщила о пропаже Хаменеи в критически важный для Ирана момент
Моджтаба Хамене. Обложка © Х / مقر خاتم ادنيياء
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перестал появляться на публике именно тогда, когда его голос нужен переговорщикам больше всего. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и иранских чиновников.
Хаменеи не появлялся на людях с тех пор, как получил ранения в результате удара США и Израиля, в котором погиб его отец — аятолла Али Хаменеи. Новый верховный лидер также хранит молчание по поводу переговоров с Вашингтоном.
Его отсутствие становится серьёзной проблемой для Тегерана. В иранском руководстве возникли разногласия — сторонники жёсткой линии критикуют более умеренных политиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, считая его слишком склонным к компромиссам.
Некоторые радикалы даже разместили в соцсетях призывы к Хаменеи записать хотя бы голосовое сообщение, чтобы высказаться по поводу переговоров, указывает издание.
Ранее сообщалось, что состояние верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, получившего травмы в феврале, значительно улучшилось. Во время авиаудара Хаменеи потерял равновесие из-за ударной волны и получил несколько повреждений. Спина полностью прошла, травма колена пока находится в стадии заживления. В ближайшее время она должна окончательно прийти в норму.
