Минздрав Ирана опроверг слухи об инвалидности и увечьях Хаменеи

Травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в ходе бомбардировок, не изуродовали его внешность и не привели к ампутации или инвалидности. Об этом сообщил глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — приводит его слова иранское государственное агентство IRNA.

Таким образом, в Тегеране опровергли слухи о тяжёлых последствиях для здоровья Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи пропал из публичного поля именно в тот момент, когда его твёрдое слово больше всего необходимо на переговорах. Хаменеи не показывался людям с тех пор, как получил ранения во время совместного удара США и Израиля. Его исчезновение уже создало серьёзные проблемы внутри руководства. В Тегеране обострились разногласия: сторонники жёсткой линии резко критикуют умеренных политиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.