Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 18:00

Минздрав Ирана опроверг слухи об инвалидности и увечьях Хаменеи

Моджатаба Хаменеи. Обложка © wikimedia.org

Моджатаба Хаменеи. Обложка © wikimedia.org

Травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в ходе бомбардировок, не изуродовали его внешность и не привели к ампутации или инвалидности. Об этом сообщил глава пресс-службы иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

«Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены», — приводит его слова иранское государственное агентство IRNA.

Таким образом, в Тегеране опровергли слухи о тяжёлых последствиях для здоровья Хаменеи.

В КСИР заявили, что Иран ведёт диалог с США под контролем Моджтабы Хаменеи
В КСИР заявили, что Иран ведёт диалог с США под контролем Моджтабы Хаменеи

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи пропал из публичного поля именно в тот момент, когда его твёрдое слово больше всего необходимо на переговорах. Хаменеи не показывался людям с тех пор, как получил ранения во время совместного удара США и Израиля. Его исчезновение уже создало серьёзные проблемы внутри руководства. В Тегеране обострились разногласия: сторонники жёсткой линии резко критикуют умеренных политиков, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar