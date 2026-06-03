Трамп готовит новые пошлины: под ударом могут оказаться товары из 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение новых пошлин на импорт из 60 стран. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, речь идёт о тарифах в 10% или 12,5%. Вашингтон связывает возможные ограничения с товарами, которые, по версии США, могли быть произведены с использованием принудительного труда.

Десятипроцентные пошлины могут затронуть Канаду, Мексику, страны Евросоюза, Великобританию, Тайвань, Пакистан, Аргентину, Бангладеш, Камбоджу, Малайзию, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу и другие государства.

Ещё для 45 стран, в отношении которых американские власти провели отдельное расследование, обсуждаются дополнительные тарифы в 12,5%.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон считает недопустимой неспособность ключевых партнёров решить проблему поставок таких товаров.

По его словам, из-за этого американские работники оказываются в неравных условиях на мировом рынке.

Если меры примут, они могут стать ещё одним шагом в торговой политике Трампа, который делает ставку на защиту внутреннего производства и давление на импорт.