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Регион
3 июня, 09:14

Трамп готовит новые пошлины: под ударом могут оказаться товары из 60 стран

Reuters: США могут ввести новые пошлины на импорт из 60 стран

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение новых пошлин на импорт из 60 стран. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, речь идёт о тарифах в 10% или 12,5%. Вашингтон связывает возможные ограничения с товарами, которые, по версии США, могли быть произведены с использованием принудительного труда.

Десятипроцентные пошлины могут затронуть Канаду, Мексику, страны Евросоюза, Великобританию, Тайвань, Пакистан, Аргентину, Бангладеш, Камбоджу, Малайзию, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу и другие государства.

Ещё для 45 стран, в отношении которых американские власти провели отдельное расследование, обсуждаются дополнительные тарифы в 12,5%.

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Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон считает недопустимой неспособность ключевых партнёров решить проблему поставок таких товаров.

По его словам, из-за этого американские работники оказываются в неравных условиях на мировом рынке.

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Если меры примут, они могут стать ещё одним шагом в торговой политике Трампа, который делает ставку на защиту внутреннего производства и давление на импорт.

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Марина Фещенко
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