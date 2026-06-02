Страна картошки фри не знает, куда деть урожай

Бельгия, которую называют одной из мировых столиц картофеля фри, столкнулась с неожиданной проблемой: фермеры собрали слишком много картофеля, а продать его стало почти невозможно.

По данным The New York Times, в Европе образовался избыток примерно в пять миллионов тонн картофеля, который обычно используют для производства фри. В Бельгии, крупнейшем экспортёре замороженного картофеля фри, цена тонны на спотовом рынке месяцами держалась на нуле. Для сравнения: три года назад она доходила почти до 600 евро.

Один из бельгийских фермеров, Крис Д’хаэйере, несколько месяцев хранил на складе около тысячи тонн картофеля. Он пытался продать урожай буквально за пару евро за тонну, но покупателей всё равно не нашлось. В итоге фермеру пришлось высыпать картофель обратно на поля, потому что это оказалось самым дешёвым способом избавиться от залежей.

Причин у кризиса несколько. Хорошая погода дала Европе крупнейший урожай картофеля за восемь лет, но спрос в это время просел. На экспорт ударили пошлины администрации Дональда Трампа, конкуренция поставщиков из Азии и проблемы с логистикой на фоне войны в Иране.

Дополнительное давление создали цены на энергию и удобрения. Для производителей замороженного фри это особенно чувствительно: картофель нужно хранить, охлаждать, перевозить и перерабатывать, а маржа в отрасли и без того невысокая.

Спрос меняется и из-за потребительских привычек. Всё больше людей выбирают более «здоровые» перекусы, а в США на потребление жареной еды влияют препараты для снижения веса вроде Ozempic и Wegovy. По оценкам отраслевых экспертов, глобальный спрос на замороженный фри всё ещё растёт, но уже медленнее: около 2,5% в год против 5% пять лет назад.

Бельгийским производителям становится сложнее конкурировать с Китаем, Индией и Египтом. Эти страны начали активнее продавать замороженный картофель фри по более низким ценам. Пока их объёмы значительно меньше европейских, но экспорт из Китая и Индии за год удвоился. Для Бельгии ситуация болезненна ещё и символически. Фри там считается частью национальной культуры: киоски с картофелем, который подают в бумажных рожках с разными соусами, стоят на площадях по всей стране. Теперь же фермеры сокращают посадки и опасаются, что лучшие годы рынка остались позади. Один из героев материала уже засеял под следующий сезон всего 17 акров картофеля вместо привычных 170.

Ранее с убытками из-за низкого спроса на грибы столкнулись российские производители. Компания «Грибная радуга» по итогам 2025 года зафиксировала убыток в размере 127,4 миллиона рублей.