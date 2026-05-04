«Грибная радуга» потеряла 127 млн рублей из-за слабого спроса среди россиян

Российские производители грибов столкнулись с сокращением прибыли и даже убытками из-за низкого спроса, который не позволил увеличить объёмы продаж. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, второй по величине производитель шампиньонов — компания «Грибная радуга» — по итогам 2025 года зафиксировала убыток в размере 127,4 миллиона рублей. Темпы роста выручки снизились более чем на треть — с 23,5% до 14,6%. В 2024 году предприятие ещё показывало прибыль.

Согласно статистике Росстата, грибная отрасль России столкнулась с ухудшением финансового положения: с 2022 по 2025 годы доля убыточных предприятий увеличилась с четверти до 40%. Это негативно сказывается на привлекательности бизнеса. Подтверждением тенденции стало сокращение числа грибных компаний на 4,2% уже в начале 2026 года, как сообщает «Контур.Фокус».

Аналитики NTech отмечают, что в 2025 году продажи грибов в России показали скромный рост в натуральном выражении (1%), но значительный в денежном (17%). Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее увеличение цен может привести к падению спроса. Низкое потребление грибов россиянами (около 1 кг в год), которое почти не растёт и в три раза уступает европейским показателям, как подчёркивает Александр Хренов («Школа грибоводства»), также является фактором, ограничивающим развитие отрасли.

