«Тихая охота» с последствиями: Грибы, из-за которых в 2026 году можно сесть в тюрьму

За факт похода в лес за грибами никого не штрафуют. Лесной кодекс разрешает гражданам бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственных нужд. Однако в законе прямо очерчены три зоны риска. Это виды, занесённые в Красную книгу России, грибы из Красной книги конкретного региона и грибы, признанные наркосодержащими. Об этом Life.ru рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. .

Базовый штрафной состав закреплён в статье 8.35 КоАП. За сбор, хранение, перевозку, покупку или продажу редких видов гражданину грозит штраф от 2 500 до 5 000 рублей, сами грибы и инструмент сбора могут конфисковать. Для должностных лиц санкции доходят до 20 000 рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Важно держать в голове, что наказание возможно не только за сам сбор, но и за провоз корзины с такими грибами или попытку их продать. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Действующий федеральный перечень утверждён приказом Минприроды от мая 2023 года и охватывает свыше сорока позиций. Из тех, что чаще всего попадаются грибнику и при этом считаются краснокнижными, можно назвать летний трюфель, грифолу курчавую (она же гриб-баран), спарассис курчавый или грибную капусту, трутовик лакированный, ежовик плетистый. Сюда входит и опёнок чеканный, хотя само слово опёнок у людей ассоциируется с обычной корзинкой.

По словам эксперта, отдельная история с мацутакэ. Этот гриб одновременно занесён в Красную книгу России и в правительственный перечень особо ценных видов. Его незаконный сбор и оборот могут перейти из административной плоскости в уголовную по статье 260.1 УК. Санкция там доходит до лишения свободы на 4 года и штрафа до 1 миллиона рублей.

«Тонкий момент в том, что сама по себе принадлежность к Красной книге уголовку ещё не означает. Уголовная статья включается только при попадании вида в список особо ценных, а на сегодня там по грибам фигурирует именно мацутакэ», — уточняет специалист.

Помимо федеральной книги работает региональная. В Подмосковье с 1 сентября 2026 года действует свой закон, по которому за сбор краснокнижных грибов области гражданину положен штраф от 1 000 до 3 000 рублей. В региональный список включены ежовик коралловидный, каштановый гриб, паутинник фиолетовый. Поэтому перед походом в лес имеет смысл сверяться не только с федеральным перечнем, но и с книгой своего субъекта.

Совсем другая правовая история у грибов с псилоцибином. Они проходят по законодательству о наркотических средствах. За хранение свыше 10 граммов наступает уголовная ответственность, а за культивирование таких грибов в зависимости от размера санкция доходит до 8 лет лишения свободы.

В России с 1 сентября 2027 года начнут действовать новые правила для сбора редких грибов. Для видов, занесённых в Красную книгу, потребуется специальное разрешение. Подробности объясняет Life.ru.