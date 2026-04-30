Редкие грибы по пропускам: Россиянам объяснили новые правила сбора с 2027 года

В России с 1 сентября 2027 года начнут действовать новые правила для сбора редких грибов. Для видов, занесённых в Красную книгу, потребуется специальное разрешение. Об этом 360.ru сообщил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

Оформлять документы можно будет через портал «Госуслуги». Ранее такие разрешения выдавались только при личном обращении в уполномоченные органы. Как уточняется, нововведение не затронет обычных грибников. Речь идёт исключительно о редких и исчезающих видах, тогда как привычные съедобные грибы можно будет собирать без ограничений.

Он пояснил, что система создана для регулирования использования охраняемых видов в научной и образовательной деятельности. Также она может применяться при музейных сборах и восстановительных работах. Отдельные разрешения потребуются в исключительных случаях — например, для исследований, искусственного разведения с последующим возвращением в природу или при строительстве инфраструктуры на территориях, где произрастают редкие виды.

Заявки будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Все выданные документы планируется фиксировать в единой электронной базе для контроля оборота. Изменения направлены на сохранение редких грибов и предотвращение их незаконного сбора.

Ранее сообщалось, что с началом весны в лесах Подмосковья уже появляются первые съедобные грибы, однако часть из них грибники часто незаслуженно игнорируют. Одними из самых ранних весенних грибов считаются сморчки, которые начинают расти практически сразу после схода снега. Их легко узнать по характерной ячеистой шляпке конической формы, напоминающей соты.