Любителям тихой охоты подсказали четыре гриба, которые можно собирать весной

Уже в апреле в лесах Подмосковья появляются первые весенние грибы, но некоторые из них любители тихой охоты незаслуженно обходят стороной, рассказал сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков. Самые ранние съедобные грибы — сморчки — вырастают, едва сойдёт снег, подчеркнул учёный.

Деликатесные экземпляры можно узнать по ячеистой шляпке конической формы, напоминающей пчелиные соты. Эти грибы ценятся за нежный вкус и аромат. Кроме того, весной встречается серно-жёлтый трутовик, растущий на остатках деревьев. Из-за яркой окраски его трудно с кем-то перепутать, но брать лучше, пока он мягкий, и мариновать.

В мае появляется рядовка майская или гриб святого Георгия, получивший название за совпадение массового плодоношения с Днём святого Георгия Победоносца (6 мая). Это светло-бежевый гриб с центральной ножкой, пахнущий лежалой мукой. Гриб пригоден для жарки, варки и засолки. Однако нужно быть особенно осторожными, потому что попадаются ядовитые двойники. Ещё один необычный гриб, который можно заметить уже сейчас, — саркосцифа алая.

«Это оранжевые чашечки, которые растут в низинах, обычно в хвойных лесах, вдоль дорог. Гриб очень тяжело собирается, долго чистится, не обладает ярко выраженным вкусом, консистенция хрящеватая. Но ценится за красоту», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К слову, собирать грибы для себя в обычных лесах можно, но есть строгие правила. Нарушителям грозит штраф или даже тюремный срок — вплоть до восьми лет.