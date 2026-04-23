Редчайший «ведьмин котёл» неожиданно нашли в лесу Нижегородской области

На территории Нижегородской области зафиксирована новая точка произрастания саркосомы шаровидной (Sarcosoma globosum) — гриба, известного как «ведьмин котёл» и занесённого в региональную Красную книгу. Информацией об этой находке поделились участники проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» на своей странице во «ВКонтакте».

В тексте отмечено, что обнаружить столь ценный для науки экземпляр удалось педагогу-организатору местной Экостанции Ольге Паклиной. Редкость саркосомы, по словам авторов сообщества, делает каждую встречу с ним настоящим событием в мире микологии, и нынешняя находка стала всего лишь пятой по счёту за всё время наблюдений.

«Мы привыкли, что редкие грибы ищут в заповедных лесах специалисты с многолетним стажем. Но иногда настоящее открытие совершают педагоги — те, кто сам горит природой и зажигает ею детей», — отмечено в публикации.

В паблике также обратились к Ольге Паклиной с поздравлениями по случаю этого обнаружения, отдельно отметив её терпение, внимательность и преданность природе. Авторы сообщества выразили уверенность, что такой пример подстегнёт интерес юных натуралистов: совсем скоро, возможно, именно они укажут на шестую, седьмую и десятую точки, где произрастает этот редчайший гриб.

А ранее сообщалось, что этой весной в парках уже нашли саркосцифу алую — её называют эльфовой чашей или бабушкиными ушками. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что гриб съедобен, но требует особой обработки из-за резинистой текстуры. Вскоре появятся сморчки и строчки: последние ядовиты из-за гидразиноподобных веществ, которые разрушаются при нагревании, однако смертельные отравления всё ещё регистрируют. Учёные РАН предупреждают о возможной индивидуальной непереносимости и напоминают главное правило: не знаешь гриб — не бери в корзину.