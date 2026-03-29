В парках появились «красные ушки», но грибникам советуют не спешить с дегустацией

С приходом весны в городских парках появились первые грибы. Уже есть саркосцифы алые — яркие красные грибы, которые местные называют эльфовой чашей или бабушкиными ушками.

Этот гриб съедобный, но требует специальной термической обработки, рассказывает телеканал «Санкт–Петербург». Его текстура напоминает резину, а вкусовые качества оценят только опытные грибники.

Скоро в лесах и парках начнут расти сморчки и строчки. Строчки считаются ядовитыми из-за гидразин-подобных веществ. Эти соединения разрушаются при нагревании, но случаи отравления с летальным исходом всё равно регистрируют.

Учёные Ботанического института РАН предупреждают, что многие весенние грибы вызывают индивидуальную непереносимость. Главное правило тихой охоты простое: не знаешь гриб — не клади в корзину.

А в Московской области тем временем начался сезон активности клещей — они пробудились с приходом устойчивой плюсовой температуры и таянием снега. Как защитить себя от клещей на природе, рассказали в Министерстве экологии и природопользования региона.