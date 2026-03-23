Сезон «кусь» открыт: Клещи Подмосковья уже наточили свои хоботки и приготовились к встрече

В Московской области начался сезон активности клещей — членистоногие пробудились с приходом устойчивой плюсовой температуры и таянием снежного покрова. О том, как защитить себя во время прогулок на природе, рассказали в понедельник в телеграм-канале Министерства экологии и природопользования региона.

В ведомстве предупредили, что в группу риска традиционно входят дети и домашние животные — именно они в силу своей активности и менее осторожного поведения наиболее подвержены укусам членистоногих во время прогулок.

«Клещи являются переносчиками опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), поэтому игнорирование правил безопасности может привести к серьёзным последствиям для здоровья», — отмечено в тексте.

В министерстве пояснили важный нюанс, касающийся поведения клещей: членистоногие не нападают с деревьев, как ошибочно полагают многие. Их излюбленные места обитания — влажные затенённые зоны, где имеется высокий травостой и кустарник.

Специалисты добавили, что наибольшую осторожность следует соблюдать в лесах, парках, садах, на дачных участках, а также вдоль лесных тропинок — именно в этих локациях риск встречи с клещом наиболее высок. В завершение в ведомстве призвали не забывать о внимательном отношении к себе и своим близким, акцентировав, что базовые меры предосторожности способны сохранить здоровье и позволить наслаждаться весенними днями без неприятных последствий.

Ранее сообщалось, что Южные регионы России столкнулись с необычным нашествием: здесь активизировались клещи Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Их поведение кардинально отличается от привычных лесных клещей — они не сидят в засаде, а активно охотятся. Заметив человека или животное, хищники пускаются в погоню, передвигаясь с высокой скоростью. Распознать их можно по крупному телу и полосатым, как у зебры, лапкам. К тому же эти членистоногие отличаются невероятной живучестью: им нипочем жара и длительный голод.