Лучше кипятить: Энцефалит можно подхватить через молоко укушенной коровы

Клещевым энцефалитом можно заразиться не только через укус, но и другими способами. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура в беседе с РИА «Новости».

По её словам, основной путь передачи инфекции связан с присасыванием заражённого клеща. Однако существует и альтернативный способ — при употреблении сырого молока.

«Ведущий механизм передачи возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами — при присасывании заражённых клещей», — отметила специалист.

По её словам, вирус может попадать в молоко, если животное было укушено клещом. При этом опасность представляют и молочные продукты, не прошедшие термическую обработку.

Бабура указала и на другие риски заражения. По её словам, инфекция может попасть в организм, если раздавить инфицированного клеща или расчесать место укуса. Она уточнила, что в таких случаях вероятность заражения зависит от количества возбудителя, содержавшегося в насекомом.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о раннем старте сезона активности клещей — первые случаи укусов возможны уже в марте. Традиционно пик приходится на конец весны и начало лета, однако в этом году насекомые могут активизироваться раньше обычного. При этом даже при наличии снега в лесу клещи уже представляют опасность на прогретых солнцем участках, например на опушках.