Чувствуют вас за метры: Почему клещи-охотники Hyalomma опаснее лесных и как от них сбежать

Клещи рода Hyalomma представляют повышенную опасность из-за своей активной тактики охоты и способности переносить опасные инфекции. Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в разговоре с Life.ru, как они ведут себя, чем отличаются от обычных клещей и какие меры защиты помогут снизить риск укуса.

Клещи Hyalomma (хиаломма) — это род иксодовых клещей, которые считаются одними из самых крупных среди всех клещей. Обычные лесные клещи пассивны: они сидят на травинках и ветках кустарников и ждут, пока жертва пройдёт мимо, тогда они цепляются за одежду и могут долго ползать по телу в поисках подходящего места для укуса. Обычно выбирают участки с тонкой кожей — в паху, в подмышечных впадинах, на шее, за ушами, под коленками и между пальцами на ногах. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Однако Hyalomma способны активно искать добычу, ориентируясь на тепло и углекислый газ на расстоянии нескольких метров. Такая стратегия делает их более агрессивными: они быстро приближаются к человеку и могут присасываться практически в любом месте тела, не ограничиваясь участками с тонкой кожей.

Слюна этих клещей содержит вещества, которые помогают им незаметно питаться и дольше оставаться на хозяине. Даже при отсутствии инфекций укус может вызвать воспаление, болезненные ощущения и медленное заживление ранки.

«Но основная угроза, которую несут клещи Hyalomma, — вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Это крайне опасная инфекция, до 40% случаев заражения оказываются смертельными», — добавила она.

Заболевание поражает сосудистую систему, делая стенки мелких сосудов более хрупкими, что может привести к внутренним кровоизлияниям и геморрагическому синдрому. На начальном этапе симптомы напоминают тяжёлую ОРВИ: выраженная интоксикация, слабость, затем появляются кровоточивость дёсен и сыпь. Инфекция обычно проявляется через 2–3 дня после укуса, реже инкубационный период достигает 9–14 дней.

«Стандартные репелленты от других иксодовых клещей на Hyalomma работают несколько хуже, но использовать их всё равно нужно. Кроме того, важно соблюдать обычные правила защиты от присасывания клещей: для прогулок в лесу выбирать плотную светлую одежду с длинными рукавами и прилегающими к телу манжетами, штаны заправлять в носки или сапоги, надевать головной убор. Одежда должна быть из гладкой ткани — к такой кровососу сложнее прицепиться и труднее передвигаться», — подчеркнула невролог.

Поскольку Hyalomma атакуют быстро, необходимо регулярно осматривать себя, детей и домашних животных — примерно каждые 15–20 минут во время пребывания на природе. Если укус всё же произошёл, следует как можно быстрее обратиться в травмпункт или к хирургу для удаления клеща и обработки места укуса. При отсутствии возможности оперативной помощи паразита нужно аккуратно извлечь самостоятельно, избегая сдавливания.

После удаления клеща рекомендуется сдать его на лабораторное исследование. При выявлении вируса необходимо обратиться к инфекционисту. Самостоятельный приём антибиотиков или противовирусных препаратов недопустим, так как может нанести вред организму, в том числе печени, почкам и системе кроветворения.

