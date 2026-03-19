Россиян предупредили о бесполезности ошейников и спреев для защиты питомцев от клещей

Самую надёжную защиту от клещей для собак обеспечивают таблетки и капли на холку — ошейники и спреи часто подводят. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Эксперт напомнил, что клещи опасны для собак в первую очередь из-за пироплазмоза (бабезиоза), который без лечения приводит к гибели. Кошки в столичном регионе этим не болеют, но если они живут за городом и гуляют, их тоже стоит обрабатывать — укус доставляет дискомфорт, зуд и стресс.

Шеляков перечислил четыре способа защиты. Ошейник — самый ненадёжный: клещи могут впиться прямо под ним. Даже дорогие модели лучше использовать только как дополнение. Кошек ошейниками защищать нельзя — животное может погибнуть, если зацепится за ветку.

Спрей действует сразу, но риск пропустить участок велик. Защита исчезает после дождя или влажной травы, а если собака оближется — возможна интоксикация.

Капли на холку работают хорошо, но не мгновенно — эффект наступает через 1–3 суток. Наносить их нужно на грязную шерсть, чтобы препарат распределился по кожному салу. Обработку повторяют раз в месяц. Таблетки — самый эффективный метод. Они всасываются за 12 часов, важно, чтобы питомец не срыгнул их.

«И, конечно, после каждой прогулки следует внимательно осматривать животное, потому как стопроцентной защиты не даст ни одно средство. При обнаружении впившегося клеща важно не дёргать его резко, иначе часть паразита может остаться в коже и вызвать нагноение», — предупредил эксперт.

Паразита надо аккуратно «выкрутить» пинцетом или специальным прибором. После этого место укуса следует помазать йодом, заключил он.

Напомним, в начале марта в России стартовал сезон активности клещей. По данным Роспотребнадзора, первые укусы уже зафиксированы. В ведомстве пояснили, что с таянием снега мелкие млекопитающие подбираются ближе к жилью, что увеличивает вероятность встречи с паразитами.