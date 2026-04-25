Разрешения на сбор чёрного трюфеля и сыроежек хотят выдавать через «Госуслуги»

В России могут перевести оформление разрешений на сбор редких грибов и растений, включая сыроежку золотистую и чёрный трюфель, в электронный формат через портал «Госуслуги». В стране действует запрет на сбор видов, занесённых в Красную книгу. За нарушение предусмотрены штрафы и уголовная ответственность, а легальный доступ к таким объектам возможен только в строго ограниченных ситуациях. Об этом выяснила «Парламентская газета».

Речь идёт о проекте приказа Минприроды, который сейчас проходит общественное обсуждение. Он предполагает, что оформление разрешений на изъятие редких растений и грибов станет доступным в цифровом формате. Ранее подобные документы выдавались только при личном обращении. Теперь процедуру планируют упростить и перевести в онлайн-режим, однако изменения вступят в силу не сразу.

С 1 сентября 2027 года подать заявление можно будет через «Госуслуги». Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, а гражданам будет доступен выбор между усиленной квалифицированной и неквалифицированной подписью. Решение о выдаче либо отказе в разрешении будет приниматься в течение 15 рабочих дней после подачи полного пакета документов.

В Красную книгу России включено свыше 700 редких видов грибов и растений, среди которых сыроежка золотистая, чёрный трюфель, рогатик субарктический и гриб рубиновый. Список регулярно дополняется новыми позициями для усиления защиты. Использование таких объектов допускается только в исключительных ситуациях. К ним относятся научные исследования, искусственное разведение с последующим возвращением в природу, а также мероприятия по восстановлению популяций.

Допускается и изъятие при строительстве федеральных и региональных объектов, но только при отсутствии альтернативных площадок и после обязательной экспертизы. Отдельно рассматриваются случаи угрозы ЧС или защита жизни и здоровья людей. Также возможно временное изъятие для сохранения генофонда или восстановления видов на частных территориях с передачей образцов в специализированные организации.

По словам эксперта МГУ Максима Дьякова, такие меры необходимы для научной работы, охраны видов и развития инфраструктуры. В ряде случаев требуется сбор образцов для лабораторий, создание банков семян или культивирование редких организмов. Он подчеркнул, что подобные действия выполняются специалистами и не должны вредить природным популяциям, а само регулирование подобных процедур является необходимым элементом законодательства.

