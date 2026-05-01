Трамп заявил, что отменит пошлины на шотландский виски ради Карла III

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменит импортные ограничения на шотландский виски. Это решение он принял после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. О своём решении республиканец написал в соцсети Truth Social.

Британский монарх вместе с королевой находится в США с первым официальным визитом с 2007 года. Они покинули Белый дом и вскоре вернутся в Великобританию. Трамп отметил, что отмена пошлин даст Шотландии возможность сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона. Между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.

«В честь короля и королевы Соединённого Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю пошлины и импортные ограничения на виски. (Это даст — Прим. Life.ru) способность Шотландии сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона», — написал хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что европейские страны — члены НАТО устроили бардак на Украине. Республиканец также осудил европейских союзников по НАТО за нежелание поддержать операцию США против Ирана. Кроме того, президент США обратил внимание, что его предшественник Джо Байден передал Украине $350 млрд. По словам Трампа, «это безумие» и именно это является одной из причин продолжающегося конфликта.