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14 июня, 16:12

Трамп сообщил Путину, что договор с Ираном может быть обнародован уже сегодня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Американский лидер Дональд Трамп сообщил российскому лидеру Владимира Путина, что сделка с Ираном может быть обнародована уже сегодня. Подробности телефонного разговора журналистам раскрыл помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, часть беседы была посвящена ситуации вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном. Трамп сообщил российскому коллеге, что договорённость близка к финалу. Хозяин Белого дома рассчитывает, что итоги сложных, но успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

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Напомним, сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за полтора месяца телефонный разговор, поводом для которого послужило 80-летие американского лидера. Президент России поздравил коллегу с юбилеем, беседа прошла в тёплой атмосфере, также затрагивались актуальные вопросы международной повестки.

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Юрий Лысенко
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