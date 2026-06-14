Трамп надавит на Киев и Европу, а переговорщики США снова посетят Москву

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования конфликта. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Недавние удары по гражданских объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено», — передал слова собеседников дипломат.

Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий и выразил готовность воздействовать на европейских партнёров и Киев, в том числе на полях предстоящего саммита «Семёрки».

Помимо этого, главы государств согласовали ближайший визит в Москву американских переговорщиков. По словам Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, плотно занимающиеся иранским досье, в скором времени вновь прибудут в Россию. Помощник российского лидера уточнил, что соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося разговора.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за полтора месяца телефонный разговор, поводом стало 80-летие главы США. Президент России поздравил коллегу с юбилеем. Разговор прошёл в тёплой атмосфере, также обсуждались актуальные вопросы международной повестки.