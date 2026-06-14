Путин позвонил Трампу в юбилей: Состоялся первый за полтора месяца разговор президентов РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Состоялся он в воскресенье, в день 80-летия американского лидера, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Глава российского государства поздравил коллегу с круглой датой. Годом ранее Путин также лично связывался с хозяином Белого дома по случаю дня рождения. Нынешний контакт прервал паузу в прямом общении, длившуюся полтора месяца: предыдущий разговор состоялся 29 апреля.

Однако беседа не ограничилась обменом любезностями. Как подчеркнул Ушаков, лидеры двух стран обсудили ключевые темы текущей международной ситуации.

Также в центре внимания находились вопросы развития двусторонних отношений. Речь шла о возможных контактах представителей Москвы и Вашингтона. В ходе апрельского созвона стороны среди прочего затрагивали тему перемирия на Украине в период празднования Дня Победы.

«Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», — добавил представитель Кремля.

Сегодня у Белого дома развернулось необычное празднование юбилея Дональда Трампа: на Южной лужайке резиденции установили октагон для семи боёв по правилам UFC. В программу также вошли ярмарка и выступления артистов, приуроченные ко Дню флага и 250-летию США.