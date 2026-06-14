Трамп заверил Путина, что мир на Украине откроет перспективы отношениям РФ и США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что завершение украинского конфликта даст новый толчкой отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал на брифинге помощник лидера РФ Юрий Ушаков.
«Трамп также говорил, что, если завершить как можно скорее войну, тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений», — уточнил он, комментируя итоги переговоров.
Напомним, сегодня, 14 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за полтора месяца телефонный разговор. Президент России поздравил американского политика с юбилеем. Трампу исполнилось 80 лет. В разговоре также обсуждались актуальные вопросы международной повестки. Стороны согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования конфликта.
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