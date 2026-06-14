Трамп заверил Путина, что мир на Украине откроет перспективы отношениям РФ и США

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что завершение украинского конфликта даст новый толчкой отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал на брифинге помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

«Трамп также говорил, что, если завершить как можно скорее войну, тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений», — уточнил он, комментируя итоги переговоров.