Schweiz heute: Трамп игнорировал Зеленского на встрече G7

Дональд Трамп проигнорировал Владимира Зеленского на саммите «Большой семёрки» во французском Эвиан-ле-Бен. Американский президент даже не поздоровался с украинским коллегой, сообщает швейцарский портал Schweiz heute.

Зеленского на встречу позвал Эмманюэль Макрон. Французский лидер надеялся, что после рамочного соглашения США с Ираном получится наладить контакты между Москвой и Киевом. Во вторник утром Макрон сам провёл Зеленского на заседание глав государств.

Портал пишет, что в зале царила непринуждённая обстановка. Но, как отмечает Schweiz heute, двое участников встречи так и не нашли общего языка. Трамп даже не сделал вида, что собирается поприветствовать Зеленского. Это холодное отношение заметили все присутствующие. Макрон рассадил их за круглым столом по разные стороны от себя: Трампа справа, Зеленского слева. Но и на этот раз дипломатических усилий французского президента не хватило, чтобы сгладить напряжённость, добавляет издание.

При этом, как выяснил Bloomberg, европейские лидеры сумели переубедить Дональда Трампа во время встречи «Большой семерки» во Франции. Ранее политик настаивал на том, что Украине необходимо пойти на уступки по территориям в обмен на перемирие. Однако давление и аргументы союзников возымели эффект: теперь его публичная линия ужесточилась — Трамп обращается с требованиями не к Киеву, а к Кремлю, призывая Россию договариваться на новых условиях.