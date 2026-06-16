Bloomberg сообщил о сдвиге позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников из G7.

Согласно источнику, лидеры G7 на саммите во Франции в июне отметили, что позиции Европы и США по расстановке сил в конфликте сближаются.

После встречи с Владимиром Путиным на Аляске прошлым летом Трамп был убеждён, что у Украины не осталось «козырей» и ей стоит пойти на территориальные уступки ради перемирия.

Однако на полях G7 американский лидер призвал Россию к сделке: «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать всё, что смогу».

16 июня камеры зафиксировали разговор Зеленского с Макроном о том, как добиться встречи с Трампом. Вскоре французский президент организовал их короткую встречу, хотя двусторонних переговоров изначально не планировалось.

Тем не менее в телефонном разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории мешают урегулированию конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнёров, в том числе на саммите «Семёрки». Также стороны согласовали ближайший визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.