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Регион
16 июня, 09:01

Трамп меняет курс: Киев может навсегда потерять щедрую помощь Штатов

BZ: Украине не стоит ждать возврата прежней поддержки от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

Рассчитывать на то, что Вашингтон возобновит прежний объём военной и финансовой поддержки Киеву, в сложившихся условиях не приходится. Такой вывод содержится в материале германского издания Berliner Zeitung.

Авторы публикации обращают внимание на то, что пока Трамп настаивает на мирных переговорах и поддерживает контакты с Кремлём, шансы на возвращение к безусловной помощи Украине тают. Для команды Зеленского это становится серьёзной проблемой.

Как подчёркивается в статье, киевские власти уже довольно продолжительное время воспринимают ситуацию гораздо шире, нежели просто вопросы о новых конвоях с оружием или положении дел на линии соприкосновения на Донбассе. Для них приоритетом остаётся стремление нарастить международное давление на Москву, однако, как полагают журналисты, с текущей позицией Белого дома добиться этой цели будет крайне проблематично.

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Заявление стало логичным продолжением беседы глав государств. Путин и Трамп провели телефонный разговор. Восьмидесятилетие главы Белого дома послужило формальным поводом для выхода на связь: глава РФ адресовал юбиляру свои поздравления. Но главное содержание диалога развернулось вокруг специальной военной операции. Оба лидера пришли к единому знаменателю: террористические акции киевской стороны против российских городов и социальных объектов не имеют оправдания и грубо противоречат духу урегулирования, превращая переговорный процесс в фикцию. Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил, что РФ открыта для мира.

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Вероника Бакумченко
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