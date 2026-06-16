Рассчитывать на то, что Вашингтон возобновит прежний объём военной и финансовой поддержки Киеву, в сложившихся условиях не приходится. Такой вывод содержится в материале германского издания Berliner Zeitung.

Авторы публикации обращают внимание на то, что пока Трамп настаивает на мирных переговорах и поддерживает контакты с Кремлём, шансы на возвращение к безусловной помощи Украине тают. Для команды Зеленского это становится серьёзной проблемой.

Как подчёркивается в статье, киевские власти уже довольно продолжительное время воспринимают ситуацию гораздо шире, нежели просто вопросы о новых конвоях с оружием или положении дел на линии соприкосновения на Донбассе. Для них приоритетом остаётся стремление нарастить международное давление на Москву, однако, как полагают журналисты, с текущей позицией Белого дома добиться этой цели будет крайне проблематично.

Заявление стало логичным продолжением беседы глав государств. Путин и Трамп провели телефонный разговор. Восьмидесятилетие главы Белого дома послужило формальным поводом для выхода на связь: глава РФ адресовал юбиляру свои поздравления. Но главное содержание диалога развернулось вокруг специальной военной операции. Оба лидера пришли к единому знаменателю: террористические акции киевской стороны против российских городов и социальных объектов не имеют оправдания и грубо противоречат духу урегулирования, превращая переговорный процесс в фикцию. Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил, что РФ открыта для мира.