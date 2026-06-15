ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 07:55

Эпископос: США выгодно закончить конфликт на Украине в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Вашингтону было бы выгодно как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине, полагает специалист в области международной безопасности Марк Эпископос. Своё мнение он выразил в социальной сети Х.

Он утверждает, что Соединённым Штатам необходимо привести украинский конфликт к такому мирному соглашению, которое отвечало бы их собственным стратегическим интересам, иначе через год ситуация может зайти в тупик и закончиться «замороженным» перемирием — наподобие того, что сложилось с Кореей.

Трамп заверил Путина, что мир на Украине откроет перспективы отношениям РФ и США
Трамп заверил Путина, что мир на Украине откроет перспективы отношениям РФ и США

Поводом для этого заявления послужили переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли накануне. Российский лидер направил свои поздравления американскому политику по случаю его юбилея. Дональду Трампу стукнуло 80 лет. В ходе беседы собеседники затронули также злободневные темы, касающиеся международной обстановки. Стороны согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar