Вашингтону было бы выгодно как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине, полагает специалист в области международной безопасности Марк Эпископос. Своё мнение он выразил в социальной сети Х.

Он утверждает, что Соединённым Штатам необходимо привести украинский конфликт к такому мирному соглашению, которое отвечало бы их собственным стратегическим интересам, иначе через год ситуация может зайти в тупик и закончиться «замороженным» перемирием — наподобие того, что сложилось с Кореей.

Поводом для этого заявления послужили переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли накануне. Российский лидер направил свои поздравления американскому политику по случаю его юбилея. Дональду Трампу стукнуло 80 лет. В ходе беседы собеседники затронули также злободневные темы, касающиеся международной обстановки. Стороны согласились, что атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ вредят процессу урегулирования конфликта.