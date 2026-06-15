Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил, что РФ открыта для мира

Президент США Дональд Трамп высоко оценил недавний диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине. Вместе с тем глава Белого дома выразил уверенность, что Владимир Зеленский также открыт к поиску мира. По словам американского президента, он видит реальную возможность достичь прогресса в этом вопросе, поскольку оба лидера, по его мнению, настроены на это.

«Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать», — сказал американский лидер журналистам, говоря о возможном участии США в поиске решения.

Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Состоялся он накануне, в день 80-летия американского лидера. Глава российского государства поздравил коллегу с круглой датой. В ходе разговора была поднята тема конфликта на Украине и отмечена роль первой леди США в гуманитарных вопросах. Путин и Трамп также согласовали новый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, но точные сроки названы не были.