«Надо учитывать эти настроения»: В Госдуме призвали задуматься о превентивном ударе по одной стране ЕС

Германия не готова к войне, но ее угрозы требуют серьезного внимания и рассмотрения возможности превентивного удара. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Депутат считает, что нельзя исключать возможность нанесения превентивного удара, например, по немецким заводам, производящим беспилотники, используемые Украиной против России. Журавлёв подчеркнул, что в дальнейшем подобные предупреждения могут оказаться неэффективными.

«Надо учитывать эти немецкие настроения. Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам. Потом делать такие предупреждения может быть поздно», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее анонсировал скоординированный ответ НАТО и Евросоюза на падение российского беспилотника в Румынии. Он подчеркнул, что Германия, как ключевой игрок в НАТО, продолжит оказывать решительную поддержку Украине и работать над усилением безопасности всего европейского континента.