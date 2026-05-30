Посольство РФ в Бухаресте: Румыния использовала падение БПЛА для конфронтации
Румыния использовала инцидент с падением беспилотника в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС на конфронтацию с Россией. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве РФ в Бухаресте.
«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», — сказали в диппредставительстве.
Ранее штаб Объединённых вооружённых сил НАТО заявил о якобы российском происхождении беспилотника, упавшего в Румынии. Дрон попал в крышу жилого дома, в результате происшествия пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию, однако публичных доказательств не представили. Румынские военные отслеживали беспилотник радиолокационными системами, но не перехватили его. После инцидента Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Президент Румынии Никушор Дан утверждал, что беспилотник изначально летел на Украину, но изменил траекторию из-за работы ПВО.
