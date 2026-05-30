Румыния использовала инцидент с падением беспилотника в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС на конфронтацию с Россией. Об этом сообщили газете «Известия» в посольстве РФ в Бухаресте.

«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», — сказали в диппредставительстве.