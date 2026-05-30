29 мая, 22:59

«Сами заварили эту кашу»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на беспилотник в Румынии

Обложка © Life.ru

Западные страны сами дали главарю киевского режима Владимиру Зеленскому право использовать вооружение в любых целях и теперь зря удивляются последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с падением беспилотника в Румынии.

«Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из еэсовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного?» — сказала она в комментарии RT.

По словам Захаровой, западные страны регулярно принимают решения о новых поставках оружия Киеву и выделении средств на продолжение конфликта. Она также указала на заседания в формате «Рамштайн», работу других площадок, создание «коалиции желающих» и вовлечённость западных государств в милитаризацию Европы.

«Вы же сами заварили эту кашу. Вы делаете всё, чтобы поддерживать это кипение на соответствующем температурном режиме, бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин», — заключила дипломат.

Захарова: Москва оперативно ответит на закрытие генконсульства в Румынии
Напомним, Минобороны Румынии 29 мая сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. Посольство России в Бухаресте назвало инцидент с падением беспилотника в Румынии провокацией киевского режима. В дипмиссии заявили, что Украина пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и отвлечь внимание от трагедии в Старобельске, где после удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа погиб 21 учащийся.

Антон Голыбин
