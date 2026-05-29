Посольство РФ в Бухаресте назвало инцидент с дроном в Румынии провокацией Киева

Посольство России в Бухаресте выступило с заявлением, в котором назвало инцидент с падением беспилотника на территории Румынии провокацией киевского режима. Дипломаты подчеркнули, что таким образом Украина пытается втянуть Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией и отвлечь внимание от трагедии в Старобельске, где в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по общежитию педагогического колледжа погиб 21 человек.

«В действительности имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где вследствие воздушного удара по общежитию педагогического колледжа был убит 21 учащийся», — заявили в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что Бухарест поспешил с обвинениями в адрес Москвы, не предоставив объективных данных. Румынская сторона отказалась раскрыть информацию о точке пересечения дроном границы, его траектории, высоте, скорости и времени нахождения в воздушном пространстве страны.

Также дипломаты обратили внимание на бездействие румынских военно-воздушных сил. Несмотря на то, что ВВС Румынии регулярно сбивают цели за пределами республики, на этот раз они не предприняли ничего для уничтожения беспилотника на собственной территории. Также осталось без объяснений, каким образом экспертам удалось установить национальную принадлежность дрона.

Напомним, ранее Минобороны Румынии сообщило, что дрон попал в крышу жилого дома, пострадали два человека. Власти страны обвинили в случившемся Россию, однако доказательств публично не представили. При этом румынские военные отслеживали беспилотник радиолокационными системами, но не перехватили его. После инцидента Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Как утверждает президент Румынии Никушор Дан, беспилотник, упавший на дом в городе Галац, изначально летел на Украину, но его траектория изменилась из-за работы ПВО.