29 мая, 18:51

Президент Румынии: Траектория упавшего дрона изменилась из-за работы ПВО

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что беспилотник, упавший на дом в городе Галац, изначально летел на Украину, но его траектория изменилась из-за работы ПВО.

«Часть из них была сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца», — сказал он журналистам во время визита в Галац.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что дрон попал в крышу жилого дома, пострадали два человека. Власти страны обвинили в случившемся Россию, однако доказательств публично не представили. При этом румынские военные отслеживали беспилотник радиолокационными системами, но не перехватили его. После инцидента Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе.

