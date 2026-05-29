Захарова: Москва оперативно ответит на закрытие генконсульства в Румынии
Мария Захарова.
Москва оперативно предпримет зеркальные шаги в ответ на закрытие российского генконсульства в румынской Констанце и выдворение генконсула Андрея Косилина. Об этом предупредила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — подчеркнула она.
редставитель МИД указала, что раздуваемая западными странами истерия вокруг инцидента с беспилотником в Румынии нужна им для того, чтобы сместить фокус общественного внимания с гибели детей в Старобельске, ответственность за которую несёт Владимир Зеленский.
Захарова уточнила, что данное преступление профинансировано Евросоюзом и совершено при его непосредственном содействии, а сейчас, как уже понятно, искусственно созданный ажиотаж служит ещё и оправданием для сворачивания деятельности российского дипучреждения в Констанце.
Напомним, Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Это заявление сделал президент страны Никушор Дан. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.
