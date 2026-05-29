Москва оперативно предпримет зеркальные шаги в ответ на закрытие российского генконсульства в румынской Констанце и выдворение генконсула Андрея Косилина. Об этом предупредила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — подчеркнула она.

редставитель МИД указала, что раздуваемая западными странами истерия вокруг инцидента с беспилотником в Румынии нужна им для того, чтобы сместить фокус общественного внимания с гибели детей в Старобельске, ответственность за которую несёт Владимир Зеленский.

Захарова уточнила, что данное преступление профинансировано Евросоюзом и совершено при его непосредственном содействии, а сейчас, как уже понятно, искусственно созданный ажиотаж служит ещё и оправданием для сворачивания деятельности российского дипучреждения в Констанце.