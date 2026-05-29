Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 12:16

Захарова: Москва оперативно ответит на закрытие генконсульства в Румынии

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Москва оперативно предпримет зеркальные шаги в ответ на закрытие российского генконсульства в румынской Констанце и выдворение генконсула Андрея Косилина. Об этом предупредила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», — подчеркнула она.

редставитель МИД указала, что раздуваемая западными странами истерия вокруг инцидента с беспилотником в Румынии нужна им для того, чтобы сместить фокус общественного внимания с гибели детей в Старобельске, ответственность за которую несёт Владимир Зеленский.

Захарова уточнила, что данное преступление профинансировано Евросоюзом и совершено при его непосредственном содействии, а сейчас, как уже понятно, искусственно созданный ажиотаж служит ещё и оправданием для сворачивания деятельности российского дипучреждения в Констанце.

«Завалите хлебало, это пока цветочки!» Медведев жёстко ответил Европе после падения дрона в Румынии
«Завалите хлебало, это пока цветочки!» Медведев жёстко ответил Европе после падения дрона в Румынии

Напомним, Румыния приняла решение закрыть генконсульство России в Констанце. Это заявление сделал президент страны Никушор Дан. Причиной послужил инцидент с беспилотником 29 мая в городе Галац на востоке Румынии, где дрон врезался в жилой дом, ранив двух человек. Глава государства также созвал Высший совет национальной обороны, МИД вызвал российского посла и анонсировал санкции в отношении российских дипломатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar