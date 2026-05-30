Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 21:01

В НАТО заявили о якобы российском происхождении беспилотника в Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Штаб Объединённых вооружённых сил НАТО (SHAPE) заявил, что залетевший в Румынию беспилотный летательный аппарат якобы принадлежит России. Соответствующее утверждение представителя SHAPE цитирует агентство Reuters.

Представитель подчеркнул, что в настоящее время в НАТО ищут способы укрепить защиту Румынии и других государств альянса от беспилотников.

Посольство РФ в Бухаресте назвало инцидент с дроном в Румынии провокацией Киева
Посольство РФ в Бухаресте назвало инцидент с дроном в Румынии провокацией Киева

Напомним, ранее Минобороны Румынии сообщило, что дрон попал в крышу жилого дома, пострадали два человека. Власти страны обвинили в случившемся Россию, однако доказательств публично не представили. При этом румынские военные отслеживали беспилотник радиолокационными системами, но не перехватили его. После инцидента Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Как утверждает президент Румынии Никушор Дан, беспилотник, упавший на дом в городе Галац, изначально летел на Украину, но его траектория изменилась из-за работы ПВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • НАТО
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar