В НАТО заявили о якобы российском происхождении беспилотника в Румынии

Представитель подчеркнул, что в настоящее время в НАТО ищут способы укрепить защиту Румынии и других государств альянса от беспилотников.

Напомним, ранее Минобороны Румынии сообщило, что дрон попал в крышу жилого дома, пострадали два человека. Власти страны обвинили в случившемся Россию, однако доказательств публично не представили. При этом румынские военные отслеживали беспилотник радиолокационными системами, но не перехватили его. После инцидента Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Как утверждает президент Румынии Никушор Дан, беспилотник, упавший на дом в городе Галац, изначально летел на Украину, но его траектория изменилась из-за работы ПВО.