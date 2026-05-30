Глава МИД Германии пообещал «ответить России» из-за падения дрона в Румынии

НАТО и Европейский союз готовят скоординированный ответ России на фоне падения беспилотника в румынском городе Галац. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, альянс и ЕС выступят единым фронтом, демонстрируя полную солидарность с Румынией.

«Мы ответим на эти действия России единым фронтом. Мы выражаем полную солидарность нашему союзнику и партнёру по ЕС, Румынии», — приводит его слова германская газета Rheinische Post.

Германия, по словам министра, продолжит оказывать решительную поддержку Украине и работать над усилением обороны всей Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что в Румынии, скорее всего, упал украинский беспилотник. Глава государства напомнил, что такие случаи уже бывали. Россия готова провести объективную экспертизу, если ей передадут обломки дрона. Только после этого, по словам Путина, можно будет дать оценку произошедшему.