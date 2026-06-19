«Несмотря ни на что»: Песков высказался об эффективности российской ПВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о высокой эффективности российских сил противовоздушной обороны, «несмотря ни на что». Так он прокомментировал последние попытки ВСУ атаковать территорию РФ.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает сводки об атаках беспилотников на Москву. По его словам, доклады поступают главе государства несколько раз в день. Он также подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий.