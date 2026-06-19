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Регион
19 июня, 09:51

«Несмотря ни на что»: Песков высказался об эффективности российской ПВО

Песков высоко оценил работу российской ПВО, «несмотря ни на что»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о высокой эффективности российских сил противовоздушной обороны, «несмотря ни на что». Так он прокомментировал последние попытки ВСУ атаковать территорию РФ.

«Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий», — отметил представитель Кремля.

Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве
Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин регулярно получает сводки об атаках беспилотников на Москву. По его словам, доклады поступают главе государства несколько раз в день. Он также подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий.

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Александра Мышляева
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