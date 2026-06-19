Песков: Путин регулярно получает сводки о налётах дронов на Москву

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает сводки об атаках беспилотников на Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается информирования Владимира Путина, то сводки поступают ему на регулярной основе. Президент получает доклады несколько раз в течение дня», — сказал он.

Также спикер Кремля подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий.

Ранее силы ПВО уничтожили ещё семь украинских беспилотников на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых за сутки дронов до десяти. Мэр Сергей Собянин уточнил, что отражены атаки трёх и четырёх аппаратов соответственно, на местах падения обломков работают экстренные службы.