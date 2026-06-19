Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве

Ещё семь украинских БПЛА сбиты средствами ПВО на пути к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё три беспилотника. <...> Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации. Всего за текущие сутки на пути к столице сбиты 10 дронов.

Life.ru сообщал, что сегодня утром в Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил о включении систем оповещения и призвал жителей укрыться в помещениях, не приближаться к окнам, а при обнаружении дрона немедленно покинуть зону видимости и звонить по номеру 112.