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19 июня, 09:25

Средства ПВО сбили ещё семь БПЛА на пути к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Ещё семь украинских БПЛА сбиты средствами ПВО на пути к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё три беспилотника. <...> Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации. Всего за текущие сутки на пути к столице сбиты 10 дронов.

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2 БПЛА сбили в районе Парка Победы и Северной стороны в Севастополе

Life.ru сообщал, что сегодня утром в Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил о включении систем оповещения и призвал жителей укрыться в помещениях, не приближаться к окнам, а при обнаружении дрона немедленно покинуть зону видимости и звонить по номеру 112.

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Юрий Лысенко
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