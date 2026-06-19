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Регион
19 июня, 05:45

Тревога в Воронеже и Нововоронеже: объявлена угроза непосредственного удара БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Воронеже и Нововоронеже объявлена угроза непосредственного удара беспилотников, информирует утром 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в населённых пунктах включены системы оповещения, жителей предупредили о возможной опасности.

«Внимание! Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — пишет губернатор.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, держаться подальше от окон и при обнаружении БПЛА немедленно покинуть зону видимости и сообщить по номеру 112.

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14 ударов по ЗАЭС: После атаки беспилотников ВСУ загорелся транспортный цех

Ранее Life.ru писал, что украинские военные также нанесли удар беспилотниками по Тульской области – российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили три вражеских БПЛА. А в ночь на 18 июня ВСУ совершили одну из крупнейших атак на столичный регион за последние два года. Порядка 180 беспилотников сбито на подлёте к Москве. По последним данным, в области пострадали 17 человек.

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Андрей Бражников
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