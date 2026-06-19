Тревога в Воронеже и Нововоронеже: объявлена угроза непосредственного удара БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже объявлена угроза непосредственного удара беспилотников, информирует утром 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в населённых пунктах включены системы оповещения, жителей предупредили о возможной опасности.

«Внимание! Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — пишет губернатор.

Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, держаться подальше от окон и при обнаружении БПЛА немедленно покинуть зону видимости и сообщить по номеру 112.