Тревога в Воронеже и Нововоронеже: объявлена угроза непосредственного удара БПЛА
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В Воронеже и Нововоронеже объявлена угроза непосредственного удара беспилотников, информирует утром 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в населённых пунктах включены системы оповещения, жителей предупредили о возможной опасности.
«Внимание! Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — пишет губернатор.
Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, держаться подальше от окон и при обнаружении БПЛА немедленно покинуть зону видимости и сообщить по номеру 112.
Ранее Life.ru писал, что украинские военные также нанесли удар беспилотниками по Тульской области – российские подразделения ПВО перехватили и уничтожили три вражеских БПЛА. А в ночь на 18 июня ВСУ совершили одну из крупнейших атак на столичный регион за последние два года. Порядка 180 беспилотников сбито на подлёте к Москве. По последним данным, в области пострадали 17 человек.
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