Три дрона ВСУ сбили ночью в Тульской области

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Тульской области. Российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в небе три вражеских аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. Мирные жители не пострадали.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — указал он.

Власти предупредили, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Если граждане заметят подозрительные предметы, им следует немедленно звонить в экстренные службы.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в двух районах: Миллеровском и Чертковском.