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19 июня, 04:06

Три дрона ВСУ сбили ночью в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Тульской области. Российские подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в небе три вражеских аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. Мирные жители не пострадали.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — указал он.

Власти предупредили, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Если граждане заметят подозрительные предметы, им следует немедленно звонить в экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Севастополем

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в двух районах: Миллеровском и Чертковском.

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Лия Мурадьян
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