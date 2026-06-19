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Регион
19 июня, 03:49

БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в двух районах — Чертковском и Миллеровском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал Слюсарь.

Данные о типе и количестве уничтоженных беспилотников пока не раскрываются. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

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Напомним, этой ночью атакам БПЛА подверглись и другие российские регионы. Ранее Life.ru сообщал, что в Севастополе военные отражали атаку ВСУ – силы ПВО сбили два дрона над Северной стороной.

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Юния Ларсон
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