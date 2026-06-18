Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 234 украинских БПЛА за день

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение дня, в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Кроме того, были сбиты десять управляемых авиационных бомб, а также другие цели. В сводке ведомства уточняется, что среди поражённых объектов — три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 украинских дрона самолётного типа.