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18 июня, 18:22

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 234 украинских БПЛА за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение дня, в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Кроме того, были сбиты десять управляемых авиационных бомб, а также другие цели. В сводке ведомства уточняется, что среди поражённых объектов — три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 украинских дрона самолётного типа.

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Анастасия Никонорова
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