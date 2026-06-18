Российские средства ПВО за сутки сбили почти тысячу беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили почти тысячу беспилотников ВСУ самолётного типа, сообщило Минобороны. Также уничтожены десять управляемых авиабомб и другие цели.

«Сбиты <...> три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.