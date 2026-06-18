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Регион
18 июня, 10:56

Российские средства ПВО за сутки сбили почти тысячу беспилотников ВСУ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили почти тысячу беспилотников ВСУ самолётного типа, сообщило Минобороны. Также уничтожены десять управляемых авиабомб и другие цели.

«Сбиты <...> три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Напомним, минувшей ночью ВСУ совершили одну из крупнейших атак на столичный регион за последние два года. Так, сбито порядка 180 беспилотников. По последним данным, пострадали 17 человек.

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Матвей Константинов
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