До 17 выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье

До 17-ти выросло число пострадавших в результате налёта дронов ВСУ на Подмосковье, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«На 12:00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей», — написал он в телеграм-канале.

В Котельниках пострадали девять человек, в том числе трёхлетний ребёнок, в Раменском — трое, в том числе 10-летняя девочка; в Солнечногорске, Дзержинском — по одному, в Люберцах — двое, ещё одного человека доставили в Люберецкую больницу из Москвы.

Напомним, что ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов. Повреждения есть как в самой столице, так и в Подмосковье.